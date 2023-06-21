Збірна України U21 проводить свій перший матч на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня потрапила у групу з Іспанією, Румунією та Хорватією, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Хорватія: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Саме з балканцями "синьо-жовті" і стартували на молодіжному ЧЄ. Україна впевнено почала гру та вже в середині першого тайму відкрили рахунок.

Неймовірний слалом вдався вінгеру азербайджанського Сабаха Олексій Кащук. Футболіст на фланзі отримав м'яч від Бондаренка та поліз на кількох опонентів. Олексію вдалось пройти аж чотирьох хорватів, увійти у майданчик і від стійки відправиди снаряд у ворота.

Відео голу Олексія Кащука:

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Для Олексія це вже третій гол за молодіжну збірну України у восьми матчах. Футболіста грає за Сабах в оренді, його контракт належить донецькому Шахтарю.