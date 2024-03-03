Олександрія – Зоря 0:0

Вилучення: Джордан, 72

Олександрія та Зоря невдало провели першу половину чемпіонату УПЛ. Надолужити згаяне команди повинні у весняних матчах, пише 24 Канал.

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Ніхто не хотів програвати

У попередньому турі Зоря мінімально перемогла Ворсклу (1:0). А от поєдинок Олександрії з Шахтарем (0:0) завершився скандалом. У складі команди Ротаня грав Іван Калюжний, якого "забули" заявити на сезон. Через порушення "містянам" загрожує технічна поразка 0:3.

У звітному матчі у господарів поля знову вийшов Калюжний, але на цей раз участь хавбека було законною. Його заявили напередодні матчу – 29 лютого.

Щодо самого поєдинку, то це була гра рівних суперників. Обидві команди мали можливості забити переможний м'яч. У другому таймі Зоря залишилася в меншості. Другу жовту картку за фол у центрі поля отримав бразилець Джордан.

Проте футболісти Олександрії не зуміли скористатися чисельною перевагою. Навіть потрійна заміна, яку здійснив тренерський штаб "містян", не принесла дивідендів. Фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию.

У Олександрії після 18 зіграних турів набрано 18 очок. Один бал команда Ротаня втратить після розгляду КДК скандального матчу з Шахтарем.

Зоря дещо закріпилася над зоною перехідних матчів. "Мужики" потіснили з 12-го місця Оболонь, яка програла Дніпру-1 (0:1). Проте перевага команди Коваля над "пивоварами" становить лише 1 бал.

Відеоогляд матчу Олександрія – Зоря