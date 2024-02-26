Олександрія – Шахтар 0:0

Матч, який через повітряну тривогу був затриманий на майже дві години, розпочався із обміну гольових моментів. Спершу Судаков пробив вище воріт, а вже у наступній атаці Кулаков не зміг поцілити у рамку воріт Різника, повідомляє 24 Канал.

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Команди намагались віднайти вірний шанс, аби створити гостроту біля воріт голкіперів. Олександрія ж вмикала високий пресинг.

У середині першого тайму господарі поля створили класний момент після помилки від Криськіва. Футболісти Олександрії перехопили м'яч, але постріл від все того ж Кулакова був трохи неточним.

На 33-й хвилині Зубков опинився на газоні після зіткнення. Олександр не зміг продовжити зустріч. Замість нього на поля у складі Шахтаря вийшов Мар'ян Швед.

До перерви команди створили ще декілька моментів, але жоден із них не перевтілився у гол.

"Суха" мирова

Після 15-хвилинного відпочинку Пушич зробив корективи у нападі. Замість Егіналду у гру вступив Сікан.

Однак навіть після заміни більша гострота була саме біля воріт гостей. Мартинюк сильно пробив після підбирання – м'яч пролетів над воротами "гірників".

Після чого Пушич вдався до ще двох замін. Але знову момент створили олександрійці. Все почалось із втрати м'яча у Шведа. Олександрія провела стрімку атаку, яка закінчилась ударом від Михайленка. Різник був на місці та не дозволив м'ячу перетнути лінію своїх володінь.

Шахтар нарешті відповів ударом головою від Сікана. М'яч летів прямо по центру воріт, де стояв Шевченко.

Вже через хвилину донеччанам вдалась класна атака. Кампос заблокував удар від Бондаренка після передачі Шведа.

Ворог перервав матч

У другому таймі Олександрія виглядала свіжішою за свого суперника. Не дивно, адже "гірники" лише чотири дні тому (22 лютого) зіграли матч-відповідь Ліги Європи проти Марселя.

За 13 хвилин до закінчення основних 90 хвилин пролунав суддівський свисток. Поєдинок перервали через повітряну тривогу у Кіровоградській області, яка тривала, на щастя, не надто довго. Арбітр відновив матч.

Але до фінального свистка жодна із команд так і не змогли розмочити нулі на табло – 0:0. "Суха" мирова в Олександрії 0:0.