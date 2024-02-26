Зоря – Ворскла 1:0

Гол: Башич, 37

Поєдинок Зоря – Ворскла розпочався із годинною затримкою. Все через зліт МІГ-31к, який є носієм "Кинджалу", тому по усій Україні була оголошена ракетна небезпека, пише 24 Канал.

До теми Зоря – Ворскла: онлайн-трансляція матчу 18 туру Української Прем'єр-ліги

У першій частині матчу було дуже багато боротьби. Про що свідчить кількість жовтих карток виданих головним арбітром поєдинку Шандором – аж 5 попереджень.

Натомість гол був лише один. На 37-й хвилині Зоря отримала право на кутовий, де Герреро пробивав, але скинув м'яч на Башича, який головою прошив сітку воріт Ісенка. Луганський клуб першим відкрив рахунок у матчі 1:0.

Відео голу Башича

Були біля воріт обох колективів небезпечні моменти, але на перерву колективи пішли за мінімальної переваги на табло номінальних господарів.

У другому таймі боротьба на футбольному полі у Запоріжжі продовжилась. На 70-й хвилині Крупський побачив перед собою червоне світло. Центрбек Ворскли оформив вилучення за 7 хвилин. Гості залишились у меншості.

До кінця матчу ворсклянам так і не вдалось бодай вирвати нічию. Зоря із мінімальної домашньої перемоги розпочинає футбольний сезон у 2024-у році.