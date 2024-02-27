Команда Ротаня несподівано для багатьох зуміла відібрати очки в чемпіона України, зігравши внічию 0:0. Втім, радість Олександрії була недовгою.
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Невдачі переслідують Олександрію
У складі господарів весь матч відіграв півзахисник Іван Калюжний. Проте клуб не встиг внести футболіста до заявки на другу половину сезону.
Таке порушення автоматично карається поразкою з рахунком 0:3. Тож Олександрія замість одного очка отримає нуль, Шахтар поповнить свій доробок трьома балами.
Цікаву деталь повідомив інсайдер Ігор Бурбас. За його інформацією, Олександрія дізналася про порушення не від делегата матчу, а від одного з представників Шахтаря. Це відбулося на наступний день після поєдинку.
Плутанина з Калюжним
- Іван Калюжний – повноцінний гравець Олександрії. Футболіста вперше заявили на сезон 2023/24 "містяни" ще 27 липня 2023 року.
- Проте 30 серпня півзахисника віддали в оренду в ЛНЗ. Осінню частину чемпіонату Іван відіграв за черкаську команду.
- Взимку Калюжний повернувся в Олександрію. Проте перед поновленням першості працівники клубу забули внести його в дозаявку.