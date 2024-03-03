Оболонь – Дніпро-1 – 0:1
Гол: Філіппов, 38
У межах 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між київською Оболонню та Дніпром-1. Дніпряни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Олександра Філіппова.
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Дніпро-1 очолив турнірну таблицю УПЛ
Наприкінці першого тайму "пивовари" залишили без опіки Сарапія під час подачі кутового, і той із близької відстані асистував головою Філіппову, який плечем забив у порожні ворота.
Наступного тижня, у 20-му турі УПЛ, київська Оболонь, яка веде боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату України, зіграє в гостях проти криворізького Кривбасу, а Дніпро-1 прийматиме львівський Рух.