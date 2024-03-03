Оболонь – Дніпро-1 – 0:1

Гол: Філіппов, 38

У межах 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між київською Оболонню та Дніпром-1. Дніпряни здобули мінімальну перемогу завдяки голу Олександра Філіппова.

Читайте також Вольова перемога: Ворскла у Полтаві здолала Верес завдяки дублю Мякушка

Дніпро-1 очолив турнірну таблицю УПЛ

Наприкінці першого тайму "пивовари" залишили без опіки Сарапія під час подачі кутового, і той із близької відстані асистував головою Філіппову, який плечем забив у порожні ворота.

Важливо. Дніпро-1 здобув першу перемогу за останні чотири поєдинки. Дніпряни завдяки цій перемозі вийшли на першу місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши за 19 поєдинків 38 очок. Утім, Кривбас, Динамо та Шахтар, які позаду, зіграли менше матчів.

Наступного тижня, у 20-му турі УПЛ, київська Оболонь, яка веде боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату України, зіграє в гостях проти криворізького Кривбасу, а Дніпро-1 прийматиме львівський Рух.