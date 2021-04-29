Перший за 16 років: Зінченко повторив досягнення Шевченка в Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів здобув вольову перемогу над ПСЖ (2:1). Захисник "містян" Олександр Зінченко взяв участь в першому голі своєї команди.

Зінченко вийшов на заміну в другому таймі і вже через пару хвилин віддав результативний пас на Кевіна де Брюйне.

Як це було МанСіті переміг ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів після виходу Зінченка на поле: відео

Перший після Шевченка

Таким чином, Зінченко став першим українцем, який відзначився результативною дією в півфіналах Ліги чемпіонів за останні 16 років.

До цього з українців у півфіналі ЛЧ відзначався Андрій Шевченко, який в квітні 2005 року в складі Мілана у півфіналі турніру забив ПСВ. У підсумку, Мілан тоді вийшов у фінал, де програв по пенальті Ліверпулю в пам'ятному матчі в Стамбулі.

Відео асисту Зінченка