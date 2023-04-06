З кожним матчем стає все кращим: Зінченко очолив рейтинг цікавого показника в АПЛ
Джерело:OptaJoe
Арсенал продовжує впевнено йти до свого чемпіонства в АПЛ. Олександр Зінченко вже зробив великий внесок в успішні результати "канонірів", хоча проводить свій перший сезон у лондонському колективі.
Український лівий захисник з кожним матчем продовжує ставати автором цікавих ігрових показників в англійській першості. Цього разу Олександра виділили серед найменш грубих гравців лондонського клубу.
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Ще одна маленька перемога українця
У середньому Зінченко фолить кожні 583 хвилини. Це найкращий показник серед футболістів АПЛ.
Найближчим суперником українця є Мадс Расмуссен із Брентфорда, який здійснює фол кожні 465 хвилин. Трійку лідерів цікавого показника замикає його одноклубник по Брентфорду Ітак Піннок – кожні 360 хвилин.
Також у п'ятірку найкращих входить Езрі Конса із Астон Вілли (фолить кожні 279 хвилин) та футболіст Ньюкасла Свен Ботман – кожні 238 хвилин.
Як Зінченко фолить на футбольному полі / Фото OptaJoe
Зінченко запалює у червоній частині Лондона
- Нагадаємо, що 22 липня 2022 року Зінченко підписав контракт із Арсеналом, покинувши після 5 років Манчестер Сіті. Цей крок став правильним для Олександра, який розквіт у Лондоні.
- За новий колектив Зіна провів вже 28 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами. Але вже з першого поєдинку закохав у себе місцевих фанатів. Уболівальники співають оди українському футболісту, якого називають "капітаном команди без пов'язки". Британці захоплюються переможним менталітетом та відданістю лівого захисника "канонірів".
- Також гравець виділяється своїми емоційними святкуваннями голів та перемог Арсенала.
- Контракт Зінченка з Арсеналом розрахований до кінця червня 2026 року.
- Олександра вже двічі поспіль визнавали найкращим футболістом місяця у лондонському клубі. Він потрапляє у не лише символічну збірну АПЛ, а й Європи. Видання FourFourTwo назвало Зінченка найкращим лівим захисником планети.