З кожним матчем стає все кращим: Зінченко очолив рейтинг цікавого показника в АПЛ

Арсенал продовжує впевнено йти до свого чемпіонства в АПЛ. Олександр Зінченко вже зробив великий внесок в успішні результати "канонірів", хоча проводить свій перший сезон у лондонському колективі.

Український лівий захисник з кожним матчем продовжує ставати автором цікавих ігрових показників в англійській першості. Цього разу Олександра виділили серед найменш грубих гравців лондонського клубу.

Читайте також В компанії Голанда та Кейна: Зінченко потрапив до попередньої версії збірної АПЛ

Ще одна маленька перемога українця

У середньому Зінченко фолить кожні 583 хвилини. Це найкращий показник серед футболістів АПЛ.

Найближчим суперником українця є Мадс Расмуссен із Брентфорда, який здійснює фол кожні 465 хвилин. Трійку лідерів цікавого показника замикає його одноклубник по Брентфорду Ітак Піннок – кожні 360 хвилин.

Також у п'ятірку найкращих входить Езрі Конса із Астон Вілли (фолить кожні 279 хвилин) та футболіст Ньюкасла Свен Ботман – кожні 238 хвилин.



Як Зінченко фолить на футбольному полі / Фото OptaJoe

Зінченко запалює у червоній частині Лондона