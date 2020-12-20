The Ring вперше включив Усика у рейтинг важковаговиків: яка позиція в українця
Український боксер Олександр Усик вперше увійшов до рейтингу важкого дивізіону журналу The Ring. Усик відразу потрапив до десятки найкращих.
Досі непереможний Усик посів 10-е місце в списку The Ring. Він витіснив з топ-10 болгарина Кубрата Пулєва, який 12 грудня програв Ентоні Джошуа.
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Що цікаво, на 8-й сходинці американець Майкл Хантер, якого Усик перемагав ще в першій важкій вазі. Сьоме місце посідає потенційний суперник українця Джозеф Паркер. Очолює список Ентоні Джошуа. Водночас титул The Ring утримує Тайсон Ф'юрі.
Рейтинг важкої ваги The Ring
Чемпіон: Тайсон Ф'юрі
- Ентоні Джошуа
- Деонтей Уайлдер
- Олександр Повєткін
- Ділліан Уайт
- Луїс Ортіс
- Енді Руїс-молодший
- Джозеф Паркер
- Майкл Хантер
- Оскар Рівас
- Олександр Усик
Додамо, що Усик займає четверте місце в рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії. На рахунку абсолютного чемпіона першої важкої ваги 18 перемог. Він офіційний претендент на титул WBO у важкій вазі.
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