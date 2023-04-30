Усик зачитав реп разом з військовими ЗСУ: запальне відео

Боксер Олександр Усик підтримав моральний українських військових на передовій. Під час поїздки на фронт чемпіон світу продемонстрував ще одну грань свого таланту.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик кілька днів перебував на передовій, де відвідав українських військових. Прославлений боксер не лише поспілкувався з бійцями, але й передав "привіт" окупантам.

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Ще одна грань таланту Усика

Українські військові жваво ділилися спільними фото та відео з чемпіоном світу. Під час однієї з поїздок на позиції Олександр разом з бійцями 24-х окремої механізованої бригади виконав трек виконавця Balsam "Заповіт".

Запальним відео поділився в TikTok користувач Омелянович. На ньому Усик, на якому була одягнена форма ЗСУ, разом з військовими дуже емоційно зачитав реп.

"Але поки час ще не прийшов, поки кров в жилах тече

Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів трощити вщент

Десь всередині немов, ніби вугілля мене пече

Часу немає для розмов, час покаже сильне плече", – декламує Усик.

Відео виконання Усиком "Заповіту"

Відзначимо, що сам Усик не піарився на поїздці на фронт у своїх соціальних мережах. Очевидно, що Олександр поїхав щиро підтримати захисників України, а не заробляти собі додаткової популярності.