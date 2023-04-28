Чемпіон світу за версіями WBO, IBO та IBF Олександр Усик встигає не лише допомагати у тилу, а й підтримувати наших хлопців у небезпечних зонах. Боксер зустрівся з українськими військовими, але цього разу локацію приїзду Усика не розкривали.

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"Вітання" окупантам від чемпіона світу з України

Усі добре розуміємо чому. Заради безпеки, як наших захисників, так і самого Олександра. Хоча під прильоти боксер таки потрапив. На щастя, усі змогли перечекати їх у безпечному місці.

Однак Усик теж не хотів покидати позиції без "подарунку" для росіян. Якось було б не гостинно, якби Олександр не передав свої палкі "вітання" ворогу.

Одним із військових ЗСУ зазняв момент, коли боксер стріляє з міномета по позиціях росіян.

Усик є**шить р*сню!,

– сказав наш захисник.

Усик стріляє по позиціях російських військ: дивіться відео

Один із захисників подарував Усику свій шеврон та теж показав, як Олександр завдає ударів по території, яку займають росіяни.



Усик завдав удару по російських позиціях / Скриншот із інстаграму illich_illich_illich

Відзначимо, що українські військові активно діляться спільними світлинами з Усиком. Сам Олександр ніяк не афішував та не афішує у своїх соціальних сторінках про свій приїзд до наших хлопців.

Нагадаємо, що Усик збирав кошти завдяки боксу, благодійним вечорам. Також він займається відбудовою житлових масивів, які зруйнував ворог. Олександр є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої є сам Володимир Зеленський.

Наразі український боксер чекає на офіційне підтвердження свого наступного поєдинку. Суперником українця повинен стати британець Деніел Дюбуа. Адже бій за абсолют був зірваний через боягуза Тайсона Ф'юрі, який сміливий лише на словах, але не на ділі.