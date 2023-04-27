Українські захисники виклали декілька пар світлин із українським чемпіоном світу з боксу. Олександр Усик відвідує наших військових не лише у госпіталях та безпечних місцях.

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Підтримує моральний дух наших хлопців

Боксер побував в одному з місць дислокації українських військових. У цілях безпеки ніхто не інформує, куди та до якого підрозділу навідався Усик.



Усик відвідав українських військових / Фото з інстаграму dsl.bless



Усик разом із українським військовим / Фото з інстаграму ol_ol.sh.k



Усик зустрівся з українськими бійцями / Фото з facebook.com/luckypunch.net

Відзначимо, що Усик займається ще й благодійними справами, відбудовою зруйнованих окупантами житлових масивів та не забуває про бокс. Олександр є амбасадором платформи UNITED24. Боксер також встигає підтримувати фізичну форму та чекає офіційного підтвердження наступного поєдинку.

Очікується, що Усик поб'ється з британцем Деніелем Дюбуа. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що бій може відбутись у Польщі, орієнтовний термін липень – серпень.

В останньому великому інтерв'ю Усик порівняв себе із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та розповів, у кого з них двох більше нокаутів у веденні бою.