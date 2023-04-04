Усик поїде до Британії: український чемпіон висловився про майбутній поєдинок з Дюбуа

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до захисту титулів з обов'язковим претендентом по лінії WBA Даніелем Дюбуа. Представники боксерів вже розпочали переговори щодо поєдинку.

Бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі зірвався, тож усі думки Олександра Усика тепер про майбутній поєдинок. Як відомо, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила рішення стосовно наступного суперника українського боксера.

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Усик чекає на зустріч з Дюбуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик у захваті від можливої зустрічі з Даніелем Дюбуа. Цікаво, що бій міг відбутися в день, на який був запланований поєдинок з "Циганським королем".

"Першою стоїть WBA, це Дюбуа. Ми думали відбоксувати 29 квітня, але ми знаємо, що у нього травма коліна. Потім хотіли зробити у варіанті зміни, щоб насамперед вийшла IBF, але це все робочі моменти, і там щось не вийшло.

Напевно, це буде Дюбуа наприкінці літа. Я не говорю, що це 100% відбудеться, але в цьому напрямі працює команда. І Олександр Красюк, і Егіс Клімас у цьому напрямі працюють.

Шикарний план – Британія, Дюбуа, Взагалі клас. Поїду до Британії, я її дуже люблю, мені там подобається. Мої перші великі досягнення були саме у Британії. У Ліверпулі ще по любителям, потім Лондон, "Отамани", потім Ентоні Джошуа. Це місце мені подобається. Мені подобаються фанати, люди", – розповів Усик.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок майбутній суперник Усика провів 22 грудня 2022 року проти південноафриканця Кевіна Лерена. Дюбуа переміг опонента у третьому раунді, але при цьому тричі побував в нокдауні. Це був перший захист титулу регулярного чемпіона світу за версією WBA. Всього на профі-рингу Дюбуа провів 20 поєдинків, у 19 з яких він здобув перемоги.