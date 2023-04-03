Усик заінтригував майбутнім поєдинком з "Циганським королем"
Джерело:Володимир Кобельков
Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не втрачає оптимізму після зриву поєдинку за абсолют з Тайсоном Ф'юрі. Цілком ймовірно, що вболівальники дочекаються "Бою століття".
Скандальний "Циганський король" зірвав переговори з Олександром Усиком, виставивши неприйнятні фінансові умови. Втім, український боксер сподівається на майбутню зустріч з Тайсоном Ф'юрі.
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Усик: Поєдинок з Тайсоном Ф’юрі відбудеться
Олександр Усик був надзвичайно засмучений через дії британця, адже українець протягом трьох місяців готувався до найголовнішого поєдинку в кар'єрі.
"Думаю, цей поєдинок з Тайсоном Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня. У тренувальному таборі я зробив багато роботи, яку ми запланували. Я покращив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання.
Звісно, я теж дуже хотів би бути зараз у таборі, тому що протягом трьох з половиною місяців я виконав неймовірно багато роботи. Ще залишався один місяць, але все зупинилось, я повернувся додому, займаюся домашніми справами та своїми справами, які потребували мене тут", – розповів Усик.
- Зазначимо, що тепер на українського чемпіона чекає обов'язковий захист титулу WBA проти Даніеля Дюбуа. Представники боксерів навіть почали перемовини.
- До речі, після цього поєдинку Усик знов може сісти за стіл переговорів з Ф'юрі стосовно об'єднавчого поєдинку. Про це нещодавно натякнув спів-промоутер "Циганського короля" Боб Арум. Але для початку Усику потрібно перемогти Дюбуа.