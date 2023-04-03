Усик заінтригував майбутнім поєдинком з "Циганським королем"

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не втрачає оптимізму після зриву поєдинку за абсолют з Тайсоном Ф'юрі. Цілком ймовірно, що вболівальники дочекаються "Бою століття".

Скандальний "Циганський король" зірвав переговори з Олександром Усиком, виставивши неприйнятні фінансові умови. Втім, український боксер сподівається на майбутню зустріч з Тайсоном Ф'юрі.

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Усик: Поєдинок з Тайсоном Ф’юрі відбудеться

Олександр Усик був надзвичайно засмучений через дії британця, адже українець протягом трьох місяців готувався до найголовнішого поєдинку в кар'єрі.

"Думаю, цей поєдинок з Тайсоном Ф’юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня. У тренувальному таборі я зробив багато роботи, яку ми запланували. Я покращив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання.

Звісно, я теж дуже хотів би бути зараз у таборі, тому що протягом трьох з половиною місяців я виконав неймовірно багато роботи. Ще залишався один місяць, але все зупинилось, я повернувся додому, займаюся домашніми справами та своїми справами, які потребували мене тут", – розповів Усик.