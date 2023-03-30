Британський боксер вважає, що Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі – найкращі боксери у світі на даний момент. Та от Джошуа бажає бачити більше боїв між гігантами боксу.

Варте уваги Джошуа заговорив про закінчення кар'єри: наступний суперник може поставити "хрест"

В бажанні довести свою велич

Ентоні Джошуа запевняє, що саме титули дозволяють боксерам носити звання найкращих у світі. На думку британця, саме це стане основним аргументом у різних суперечках, проте Ентоні все-таки знайшов певне "але".

Я не вважаю себе найкращим супертяжем, тому що у мене немає титулів. Титули дають тобі основу для таких розмов та певний статус. Тож зараз я не можу назвати себе найкращим. Найкращі зараз Усик та Ф'юрі. Але варто уточнити: Усик не бився з Ф'юрі, Ф'юрі не бився зі мною, Усик не бився з Вайлдером,

– сказав Джошуа.

Британць веде до того, що він бажає бачити більше поєдинків, які будуть відбуватися між топовими боксерами світу. Напевне, йому не дуже імпонує, що він не може включитися у боротьбу за звання найкращого. До того ж, Ентоні дорікнув й українському боксеру.

Я хочу сказати, що нам потрібно більше боїв серед топів. І тоді можна обговорювати, хто з нас найкращий супертяж. Усі ми повинні битися, а не чекати. Коли Усик провів останній бій? В серпні. І коли він повернеться у ринг?,

– задався питанням Джошуа.

Нагадаємо, що поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі зірвався після низки провокативних балачок. Ф'юрі не пішов на умови бою, які і так повністю були підлаштовані під нього. Український боксер згорнув тренувальний табір, а найближчим часом розпочне переговори про поєдинок з Даніелем Дюбуа в рамках обов'язкового захисту.