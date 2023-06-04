Ф'юрі потрапив у пастку: Усик розповів, навіщо підписав про контракт з саудівськими промоутерами

"Циганський король" постійно шукав відмовки, щоб не проводити бій за абсолют проти Олександра Усика. Проте цього разу скандалісту доведеться погодитися на "Бій століття".

Саудівські шейхи вирішили витратити неймовірну купу грошей на проведення супертурніру чотирьох за участю Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. З прицілом на майбутній бій за абсолют саудівська промоутерська компанія підписала контракт з українським боксером.

Варте уваги "За 900 метрів були вороги": Усик вперше поділився подробицями поїздки на фронт

Усик: Ф’юрі не хоче поєдинку, але ми його влаштуємо

Олександр Усик підтвердив, що саме заради поєдинку з "Циганським королем" була підписана угода з Skill Challenge Entertainment. Адже тільки саудити зможуть запропонувати такий гонорар, від якого не зможе відмовитися навіть "Жадібне пузо". Наступним кроком саудівської компанії повинно стати підписання контракту з саме з Ф'юрі.

Це чудова можливість показати вболівальникам боксу найбільший бій в історії надважкої ваги. Тайсон Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що у грудні цього року саудівська компанія планує організувати вечір боксу, в рамках якого будуть проведені бої Усик – Ф'юрі та Джошуа Вайлдер.