Наприкінці квітня Олександр Усик відвідав українських військових на Донеччині. Зірка світового боксу приїхав на передову для підтримки українських героїв на одному з найважчих напрямків.
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Бачив ворогів у бінокль
Олександр Усик відвідав бойові позиції, які знаходяться впритул до ворога. У інтерв'ю польським ЗМІ українець вперше поділився подробицями та враженнями від поїздки.
"Я був на передовій. За 900 метрів уже були вороги. Я бачив їх у бінокль. Так, я їздив до наших бійців на передову. Я був з ними, залишався в окопах. Це була просто підтримка цих хлопців. Я ніде це не афішував, не викладав фото та відео у соцмережах.
Громадськість, напевно, дізналася про те, де я був, бо ж солдати самі викладали фото в інтернет. Але для мене це не піар, це частина життя. Чому? Тому що ті пацани, які захищають нашу країну на фронті, дають мені можливість сидіти зараз на цьому місці", – розказав Усик.