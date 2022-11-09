"Більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні": Усик про свою дружину з Росії
Джерело:Interia
Український боксер прокоментував активну соціальну позицію своєї жінки Катерини. Олександр вважає її справжньою патріоткою України.
Український спорт об'єднався навколо допомоги країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Активну проукраїнську позицію займає і сім'я Олекснара Усика.
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Сам боксер у лютому вступив до лав тероборони Києва, але пізніше залишив країну задля підготовки до бою із Ентоні Джошуа. Також у соцмережах часто висловлюється щодо війни його дружина Катерина.
Дівчина народилась у Росії, проте з дитинства жила в Криму. Олександр висловив свою думку щодо позиції жінки у питанні війни проти окупантів.
Вона народилася у Красноярську, але у дворічному віці переїхала з батьками до Криму. Потім вона знову повернулася до Росії. У Радянському Союзі людей відправляли на роботу до різних куточків країни. Але вона не відчуває себе росіянкою. Вона українка. Вона жартує, що це не її проблема, а її батьків. Вона більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні,
– заявив Усик.
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Нагадаємо, що у серпні Олександр вдруге переміг Ентоні Джошуа, захистивши чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Тепер же українець налаштований на бій проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
Усик vs Ф'юрі:
- У квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудня Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Сам Усик розглядає можливість бою із Деонтеєм Вайлдером, якщо бій проти Ф'юрі зірветься.