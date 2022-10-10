Ранок 10 жовтня виявився неспокійним для України. Російські фашистські війська випустили біля 80 ракет по наших містах, з яких лише трохи більше половини було збито ППО.

До теми Росія перейшла рубікон: Подоляк назвав можливі наслідки масованої ракетної атаки

Найбільше постраждали Київ, Львів, Запоріжжя та Дніпро. Окупанти атакували не тільки об'єкти критичної інфраструктури, а і цивільні місця, дитячі майданчики та школи.

Такі терористичні дії не залишились без уваги дружини Олександра Усика. Катерина веде інформаційну війну в інстаграмі, розповідаючи світу про жахіття дій російських військ.

Тварини. Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти. Це взагалі нормально? Старий придурок. Я думаю, якщо він за міст так мститься, що буде з Кримом, коли йому доведеться звідти звалити? Подумайте, Крим. Кого ви підтримуєте, більшість?,

– написала Усик в сторіс.

Наслідки терористичних ударів по Україні

Прем'єр Денис Шмигаль написав, що частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання. У Офісі Президента заявили, що треба готуватися до наслідків атак і підтвердили удар по ТЕЦ.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждали 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.