Український спорт об'єднався навколо допомоги країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Активну проукраїнську позицію займає і сім'я Олекснара Усика.

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Сам боксер у лютому вступив до лав тероборони Києва, але пізніше залишив країну задля підготовки до бою із Ентоні Джошуа. Також у соцмережах часто висловлюється щодо війни його дружина Катерина.

Дівчина народилась у Росії, проте з дитинства жила в Криму. Олександр висловив свою думку щодо позиції жінки у питанні війни проти окупантів.

Вона народилася у Красноярську, але у дворічному віці переїхала з батьками до Криму. Потім вона знову повернулася до Росії. У Радянському Союзі людей відправляли на роботу до різних куточків країни. Але вона не відчуває себе росіянкою. Вона українка. Вона жартує, що це не її проблема, а її батьків. Вона більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні,

– заявив Усик.

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Нагадаємо, що у серпні Олександр вдруге переміг Ентоні Джошуа, захистивши чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Тепер же українець налаштований на бій проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Усик vs Ф'юрі: