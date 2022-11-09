Украинский спорт объединился вокруг помощи в стране с начала полномасштабного вторжения России. Активную проукраинскую позицию занимает и семья Александра Усика.
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Сам боксер в феврале вступил в ряды терробороны Киева, но позже покинул страну для подготовки к бою с Энтони Джошуа. Также в соцсетях часто высказывается о войне его жена Екатерина.
Девушка родилась в России, но с детства жила в Крыму. Александр высказал свое мнение о позиции женщины в вопросе войны против оккупантов.
Она родилась в Красноярске, но в двухлетнем возрасте переехала с родителями в Крым. Затем она снова вернулась в Россию. В Советском Союзе людей отправляли на работу в разные уголки страны. Но она не чувствует себя русской. Она украинка. Она шутит, что это не ее проблема, а ее родители. Она больше патриотка, чем многие из родившихся в Украине,
– заявил Усик.
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Напомним, что в августе Александр во второй раз победил Энтони Джошуа, защитив чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Теперь же украинец настроен на бой против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
Усик vs Фьюри:
- В апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. Он вызвал на бой в декабре Усика, но украинец не собирается возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет сразиться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Сам Усик рассматривает возможность боя с Деонтеем Уайлдером, если бой против Фьюри сорвется.