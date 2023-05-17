Надихаюча зустріч із чемпіоном: Усик відвідав дітей у лікарні "Охматдит" – щирі фото

Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик чекає офіційного підтвердження свого наступного бою. А поки боксер займається благодійними заходами.

Чемпіон світу з боксу 16-го травня навідався із візитом у лікарню "Охматдит", аби провідати діток, які перебувають там на лікуванні. Такі зустрічі неабияк надихають обидві сторони та дають стимул ще сильніше боротись за своє життя.

Варто дізнатись WBA назвала дату промоутерських торгів бою Усик – Дюбуа

Неймовірно мотивуюча зустріч із чемпіоном

Олександр Усик поспілкувався із дітьми, запитав їх, як вони пережили жахливу ніч на 16-те травня, коли Росія завдала чергового ракетного удару. Діти перечекали масовану атаку в укритті лікарні.

Боксер залюбки зробив пам'ятні фото та роздав автографи. Діти мали чудову можливість позмагатись із Усиком на руках.

Пресслужба лікарні зауважила, що Усик є давнім другом їхнього медичного закладу та його пацієнтів.

Відзначимо, що на зустрічі з Олександром були діти з різних українських міст, які наразі лікуються у найбільшій дитячій лікарні України. Деякі з них через важкі хвороби, на жаль, вже роками живуть в цьому медичному закладі.

Ми дякуємо Олександру за підтримку та увагу до дітей лікарні "Охматдит". Олександр приїхав підтримати дітей та надихнути на перемоги! Діти задавали багато питань спортсмену, радились з ним та, на памʼять, подарували йому малюнок з дитячими мріями. Дякуємо Олександру за підтримку та чекаємо в гості ще!

– йдеться у пості.

Нагадаємо, що Усик чекає офіційного підтвердження свого наступного поєдинку. Очікується, що Олександр зійдеться на ринзі проти обов'язкового претендента за версією WBA Деніела Дюбуа. Сторони не змогли домовитись про бій до визначеного дедлайну 2 травня.

Тому поєдинок виставили на промоутерські торги. WBA вже визначилась із датою та локацією торгів. 15 травня команди Усика та Дюбуа отримали усі необхідні умови майбутніх торгів. Мінімальна сума для отримання прав на цей бій становить один мільйон доларів. При цьому український боксер отримає 75% від загального призового фонду, а Дюбуа – 25%.

Не виключено, якщо сторони домовляться про бій, то зустріч відбудеться у Польщі або Великій Британії. Промоутер українського боксера Олександр Красюк запевняв, що бій Усик – Дюбуа відбудеться не раніше 22 липня, коли свій поєдинок має провести Тайсон Ф'юрі. Наразі Деніел відновлюється від травми, яку отримав ще торік взимку.