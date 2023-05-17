Вдохновляющая встреча с чемпионом: Усик посетил детей в больнице "Охматдет" – искренние фото

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик ждет официального подтверждения своего следующего боя. А пока боксер занимается благотворительными мероприятиями.

Чемпион мира по боксу 16 мая посетил с визитом в больницу "Охматдет", чтобы навестить детей, находящихся там на лечении. Такие встречи вдохновляют обе стороны и дают стимул еще сильнее бороться за свою жизнь.

Следует узнать WBA назвала дату промоутерских торгов боя Усик – Дюбуа

Невероятно мотивирующая встреча с чемпионом

Александр Усик пообщался с детьми, спросил их, как они пережили ужасную ночь на 16 мая, когда Россия нанесла очередной ракетный удар. Дети переждали массированную атаку в укрытии больницы.

Боксер охотно сделал памятные фото и раздал автографы. У детей была прекрасная возможность посоревноваться с Усиком на руках.

Пресс-служба больницы отметила, что Усик является давним другом их медицинского учреждения и его пациентов.

Отметим, что на встрече с Александром были дети из разных украинских городов, которые сейчас лечатся в крупнейшей детской больнице Украины. Некоторые из них из-за тяжелых болезней, к сожалению, уже годами живут в этом медицинском заведении.

Мы благодарим Александра за поддержку и внимание к детям больницы "Охматдет". Александр приехал поддержать детей и вдохновить победы! Дети задавали много вопросов спортсмену, совещались с ним и, на память, подарили ему рисунок с детскими мечтами. Спасибо Александру за поддержку и ждем в гости еще!

– говорится в посте.

Напомним, что Усик ждет официального подтверждения своего предстоящего поединка. Ожидается, что Александр сойдется на ринге против обязательного соискателя по версии WBA Дэниела Дюбуа. Стороны не смогли договориться о бое до определенного дедлайна 2 мая.

Поэтому поединок выставили на промоутерские торги. WBA уже определилась с датой и локацией торгов. 15 мая команды Усика и Дюбуа получили все необходимые условия для будущих торгов. Минимальная сумма для получения прав на это сражение составляет один миллион долларов. При этом украинский боксер получит 75% общего призового фонда, а Дюбуа – 25%.

Не исключено, если стороны договорятся о бое, то встреча состоится в Польше или Великобритании. Промоутер украинского боксера Александр Красюк уверял, что бой Усик – Дюбуа состоится не раньше 22 июля когда свой поединок должен провести Тайсон Фьюри. В настоящее время Дэниел восстанавливается от травмы, полученной еще в прошлом году зимой.