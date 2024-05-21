37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Чарр розповів, що потрібно Ф'юрі для перемоги в реванші з Усиком

Після поразки Тайсон Ф'юрі зажадав реваншу. На думку регулярного чемпіона WBA в надважкій вазі Махмуда Чарра, "Циганський король" здатен перемогти Усика, якщо боксуватиме в своїй звичній вазі.

"Я знаю Ф’юрі. Він повернеться сильніше. У реванші йому необхідно вийти зі своєю вагою, оскільки його ноги були знову худими.

Йому потрібно знову стати тим, ким він є – надважковаговиком. Це історія Тайсона Ф’юрі. Він завжди повертається сильнішим", – сказав Махмуд Чарр.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.