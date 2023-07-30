У ніч з 29 на 30 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу. Головною подією шоу став поєдинок володаря поясу WBO Теренс Кроуфорд та чемпіона WBC, WBA та IBF Еррола Спенса, пише 24 Канал.

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Поєдинок традиційно розпочався з розвідки. Проте вже в другому раунді Кроуфорд вперше відправив Спенса у нокдаун.

Відео першого нокдауну

Еррол кинувся відігруватися, але Теренс гостро відповідав у контратаках. Ефективний захист та потужні удари принесли результат Кроуфорду у сьомій трихвилинці.

Спочатку Теренс спіймав суперника правим аперкотом, а наприкінці раунду відправив Спенса у третій нокдаун.

У 9-му раунді Кроуфорд знову потряс Спенса, який був близьким до падіння. Рефері змушений був зупинити одностороннє побиття, зафіксувавши перемогу Теренса технічним нокаутом.

Кроуфорд нокаутував Спенса в 9-му раунді: дивіться відео

У підсумку Теренс Кроуфорд став абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі. Відтепер на рахунку американця 40 перемог на профі-рингу. Зазначимо, що у 2017 році Кроуфорд був абсолютним чемпіоном світу у 1-й напівсередній вазі.

Відеоогляд бою Кроуфорд – Спенс