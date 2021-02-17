Усик – Джойс: WBO офіційно призначила бій за "тимчасове" чемпіонство

Український боксер Олександр Усик вже у наступному поєдинку наблизиться до чемпіонського титулу у важкій вазі. Усик та британець Джо Джойс проведуть бій за "тимчасове" чемпіонство.

Промоутер Едді Хірн заявив, що Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно призначила поєдинок між Джойсом та Усиком за титул "тимчасового" чемпіона світу.

До речі Джошуа та Ф'юрі відмовляться від бою з Усиком

Команди Усика та Джойса не змогли домовитися про бій. Тому, за словами Хірна, доля поєдинку визначиться на промоутерських торгах.

Усик домовився з Ф'юрі та Джошуа

Зважаючи на те, що Усик та Джойс битимуться за "тимчасовий" титул, на кону бою між Тайсоном Ф'юрі (чемпіон WBC) і Ентоні Джошуа (володар титулів IBF, WBO, WBA) будуть всі пояси.

Водночас Переможець бою Усик – Джойс буде автоматично підвищено до статусу повноцінного чемпіона WBO майже відразу після бою Тайсона з Ентоні.

Повідомляється, що така домовленість в трикутнику між Усиком, Джошуа та Ф'юрі.

Коли бій Усика

За попередньою інформацією, Усик та Джойс можуть зустрітися у квітні 2021 року. Проте Олександр Красюк, промоутер Усика, спростував цю інформацію.

Водночас Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, ймовірно, зустрінуться у травні-червні та визначать абсолютного чемпіона світу.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24