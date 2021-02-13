Український боксер Олександр Усик прагне завоювати чемпіонський титул у важкій вазі. Однак чинний чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та володар поясу WBC не спішать давати бій українцю.

Як відомо, Джошуа зустрінеться з Ф'юрі. Згідно із заявою WBO, якщо Усик в наступному поєдинку здолає Джо Джойса, то має провести бій з переможцем зустрічі між Джошуа та Ф'юрі.

До речі Усик і Джойс не змогли домовитися про бій

На кону бою Усика та Джойса буде тимчасовий титул чемпіона WBO. Відтак, за повноцінний титул Усик або Джойс мають битися проти Джошуа чи Ф'юрі.

Та Джошуа й Ф'юрі не планують давати бій обидвом боксерам. Британці хочуть укласти контракт на два поєдинки й відразу провести реванш.

Тоді переможцю першого поєдинку доведеться відмовитися від поясу WBO. Про це заявив Едді Хірн, промоутер Джошуа.

Пояс WBO доведеться звільнити після першого бою. Якщо вони підпишуть контракт на два поєдинки, і переможця зобов'яжуть побитися з переможцем бою Усик – Джойс, то вони просто не стануть цього робити,

– заявив Хірн.

За словами Хірна, у другому поєдинку не буде значення, що стоятиме на кону.

"Я хочу, щоб переможець бою Джошуа – Ф'юрі став абсолютним чемпіоном. Не має значення, що станеться далі. Буде реванш і ще один відмінний бій. Але головне – визначити, хто кращий", – резюмував промоутер.

Коли відбудуться поєдинки

Перший бій Ф'юрі та Джошуа може відбутися у травні-червні 2021 року. Поки сторони не уклали контракт, але ведуть перемовини.

Щодо бою Усик – Джойс, то команду українця не влаштувала пропозиція британця. Відтак, доля бою визначиться на промоутерських торгах.

Ймовірно, бій відбудеться навесні 2021 року.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24