Мегафайт Олександра Усика та Даніеля Дюбуа стане головною подією вечора боксу, який проводитимуть промоутерські компанії K2 Promotions (Олександр Красюк) та Queensberry Promotions (Френк Уоррен). 24 Канал розповість, де можна подивитися грандіозний поєдинок.

Важливо Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Хто транслюватиме бій

В Україні офіційним транслятором чемпіонського бою є медіасервіс MEGOGO. За подіями битви можна буде слідкувати за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Переглянути поєдинки можна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також в окремому поп-ап-каналі, який зʼявиться на сервісі у день події.

Коли розпочнеться поєдинок Усик – Дюбуа

Студія розпочнеться о 18:15 за київським часом. Перший бій андеркарду планується о 20:00. Головний поєдинок вечора Усик – Дюбуа варто очікувати не раніше 23:00.

В андеркарді заплановані ще 12 яскравих поєдинків. Глядачів очікує 3 чемпіонські бої за участю українців Дениса Берінчика, Дмитра Митрофанова та Даніеля Лапіна.

Благодійність під час трансляції

Телеглядачі зможуть не тільки насолоджуватися боксом найвищого рівня, а ще й підтримати благодійний збір Usyk Foundation на суму 40 000 000 гривень. На отримані кошти фонд планує придбати 50 автомобілів "швидкої допомоги" для ЗСУ.

Крім того, частину від зібраної суми планується передати Президентській фандрейзинговій платформі United24, амбасадором якої є Олександр Усик.