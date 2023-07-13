Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть бій 26-го серпня на вроцлавському стадіоні "Тарчинська Арена" у Польщі. Сторони промацують одне одного.

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Недооцінка може зіграти злий жарт

Промоутер Олександра Усика поділився своїми враженнями від Даніеля Дюбуа. Олександр Красюк переконаний, що британець – дуже сильний опонент, який має низку переваг над українцем. Також промоутер зазначив, що Даніель не страждає від психологічного тиску напередодні зустрічі з Усиком, оскільки Олександр – іменитий боксер.

Красюк пояснив свою позицію, зазначивши, якщо Дюбуа поступиться українцю, то програє він чемпіону Олімпійських ігор в Лондон, який двічі побив Джошуа та тому, від якого бігає Фʼюрі. Таким чином промоутер доносить, що Дюбуа майже нічого не втратить, а його шанувальники нікуди від нього не подінуться, проте багато залежить від того, як він проведе поєдинок. Також Красюк переконаний, що британець приїде до Усика за перемогою, оскільки команда Дюбуа переконана у своїх діях та знаю, чого хочуть.

Дюбуа реально конкурентний. По-перше, він здоровий лось, по-друге, йому 25 років, по-третє, "плюха" в нього мама не горюй. Якщо обʼєктивно, він поступається технічно та досвідом теж. Антропометрія – ні, він не поступається ні в якому разі, а також має перевагу в ударі. Він вміє тримати та завдавати ударю Чи є на нього психічне навантаження? Не знаю, навряд чи. Він зараз регулярний чемпіон WBA. Що він втратить, якщо програє Усику? Та нічого,

– вважає Красюк.

Нагадаємо, що у Варшаві, 10-го липня, відбулася перша спільна пресконференція Даніеля Дюбуа та Олександра Усика, яка закінчилася битвою поглядів. Після неї британський боксер запевнив своїх фанатів та й взагалі пошановувачів боксу, що він побачив в очах українського боксера страх, чим наголосив на своїй силі та невпевненості Усика.