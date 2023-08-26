Джозеф Джойс оцінив рішення Даніеля Дюбуа напередодні дуелі. Боксер переконаний, що його земляк удосконалив свої вміння.

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Британський боєць, котрий виступає у важкій ваговій категорії, поділився своїми очікуваннями від поєдинку Усик – Дюбуа. Зокрема, Джойс акцентував увагу на підготовці до зустрічі свого земляка. Джозеф переконаний, що Даніель, ймовірно, буде більш спритним, у порівнянні із минулими виступами.

Діло в тому, що британець вирішив скинути вагу напередодні гучної зустрічі з українцем, а Джойс впевнений, що якщо той буде хоч трохи повільним і неповоротким, то не зможе влучити по Усику. Джозеф переконаний, що такий крок Даніеля піде йому на користь, адже бути легшим, швидшим і спритнішим – це хороший крок. Тим більше, якщо Дюбуа зможе комфортно провести 12 раундів у цій вазі.

У Дюбуа дуже важкий удар, але якщо ти не можеш влучити в Усика, то як збираєшся його нокаутувати? Олександр теж здатний завдати удару, і він багато їх викидає, тож буде складно. Це важке випробування, але бажаю Дюбуа удачі,

– сказав Джойс.

Нагадаємо. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик захищатиме титули в поєдинку з "регулярним" чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа уже 26-го серпня.

Досягнення Джо Джойса