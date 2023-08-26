Джозеф Джойс оцінив рішення Даніеля Дюбуа напередодні дуелі. Боксер переконаний, що його земляк удосконалив свої вміння.
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Британський боєць, котрий виступає у важкій ваговій категорії, поділився своїми очікуваннями від поєдинку Усик – Дюбуа. Зокрема, Джойс акцентував увагу на підготовці до зустрічі свого земляка. Джозеф переконаний, що Даніель, ймовірно, буде більш спритним, у порівнянні із минулими виступами.
Діло в тому, що британець вирішив скинути вагу напередодні гучної зустрічі з українцем, а Джойс впевнений, що якщо той буде хоч трохи повільним і неповоротким, то не зможе влучити по Усику. Джозеф переконаний, що такий крок Даніеля піде йому на користь, адже бути легшим, швидшим і спритнішим – це хороший крок. Тим більше, якщо Дюбуа зможе комфортно провести 12 раундів у цій вазі.
У Дюбуа дуже важкий удар, але якщо ти не можеш влучити в Усика, то як збираєшся його нокаутувати? Олександр теж здатний завдати удару, і він багато їх викидає, тож буде складно. Це важке випробування, але бажаю Дюбуа удачі,
– сказав Джойс.
Досягнення Джо Джойса
- У 2017-му році британець дебютував на профірингу, а у 2018-му нокаутував у 2-му раунді ямайця Ленроя Томаса, відібравши звання чемпіона Співдружності. У тому ж році Джойс нокаутував у 1-му раунді американця Джо Хенкса, ти самим завоювавши вакантний титул континентального чемпіона WBA. В 2019-му Джо здобув перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді над колишнім чемпіоном WBC Бермейном Стіверном (у 3-му раунді канадець побував у нокдауні, а вже у 6-му – рефері зупинив побиття безпорадного ексчемпіона).
- До того ж Джойс – срібний призер Олімпійських ігор 2016-го року, чемпіон Європейських ігор-2015, бронзовий призер чемпіонату світу-2015 та Європи (2013-го року).
- Показник британця – 15–1.