Без роботи не залишиться: Петраков має пропозиції від клубів та збірних закордоном

Збірна України з футболу офіційно залишилася без головного тренера, коли контракт з Олександром Петраковим вирішили розірвати. Та невдовзі Петраков може повернутися до тренерської роботи.

Про те, що Петраков більше не тренер збірної України, стало відомо 12 січня 2023 року. Українська асоціація футболу офіційно повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної команди України. Хоча ще до цього були питання про те, до якого часу діє контракт Петракова та збірної України. І це питання неодноразово задавали тренеру, чим викликали в нього певну злість.

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Була ймовірність, що Петраков може повернутися до роботи з юнацькими збірними України. Адже у 2019 році саме він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Та офіційне повідомлення УАФ свідчить про те, що Петраков більше не буде в її структурі.

Однак без роботи він не залишиться. За даними журналістів, Петраков має цікаві пропозиції з-за кордону, і не лише від клубів, але й збірних. Ситуація може вирішитися найближчими днями.