О том, что Петраков больше не тренер сборной Украины, стало известно 12 января 2023 года. Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что прекращает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины. Хотя еще до этого были вопросы о том, до каких пор действует контракт Петракова и сборной Украины. И этот вопрос не раз задавали тренеру, чем вызывали у него определенную злобу.

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Была вероятность, что Петраков может вернуться на работу с юношескими сборными Украины. Ведь в 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Однако официальное сообщение УАФ свидетельствует о том, что Петраков больше не будет в ее структуре.

Однако без работы он не останется. По данным журналистов, у Петракова есть интересные предложения из-за рубежа, и не только от клубов, но и сборных. Ситуация может разрешиться в ближайшие дни.