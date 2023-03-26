Майже чотири місяці тривала епопея з підписанням контракту на "Бій століття", в якому світ мав дізнатися ім'я абсолютного чемпіона хевівейту. Проте через надмірні фінансові забаганки Тайсона Ф'юрі найочікуваніший поєдинок 2023 року не відбудеться.

Читайте також Дочекався свого часу: битий Усиком британець став головним претендентом на бій з Ф'юрі

Бріджес дорікнула Ф'юрі

Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес відреагувала на зрив поєдинку Усик – Ф'юрі. Сексуальна блондинка вважає, що "Циганський король" ставився до українця не відповідно до його заслуг.

Тайсон Ф'юрі поводиться з Усиком так, ніби це у нього три з чотирьох поясів, а не навпаки,

– написала Бріджес у Twitter.

Нагадаємо, що Олександр Усик володіє трьома основними поясами хевівейту, тоді як Ф'юрі володіє лише одним. Проте "Циганський король" вимагав 70 відсотків від загального призового фонду. Олександр погодився з пропозицією зухвалого британця, але Тайсон висунув нові умови по реваншу. В результаті представникам боксерів довелося згорнути перемовини.

Хто така Ебані Бріджес

Нагадаємо, що австралійська боксерка дебютувала на професійному рингу у 2019 році.

У 2022 році стала чемпіонкою світу у найлегшій вазі за версією IBF.

На її рахунку 9 перемог у 10 поєдинках.

Ефектна блондинка запам'яталася яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".

У ймовірному поєдинку Усик – Ф'юрі чемпіонка IBF віддавала перевагу британському боксеру.

Ебані Бріджес на зважуванні / instagram.com/ebanie_bridges