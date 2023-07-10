Підсилення для Ярмоленка: Динамо продовжило контракт із досвідченим гравцем збірної України

Кияни вирішили пролонгувати угоду із Олександром Караваєвим, який виступає за киян вже чотири роки. Футболіст запам'ятався своєю універсальністю, адже може зіграти на кількох позиціях.

Цього літа Олександр Караваєв міг залишитись без клубу. Півзахисник Динамо довго не міг домовитись щодо продовження контракту, який спливав наприкінці сезону 2022-2023.

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Втім Олександру не доведеться шукати нову команду. Офіційний сайт Динамо повідомив про продовження договору із 31-річним універсальним футболістом. Нова угода діятиме до літа 2025 року.

Караваєв частіше за все грає на правому фланзі півзахисту, але нерідко виступав і на позиції правого захисника. Таким чином, праворуч у киян сформувався зіграний по збірній Україні дует, адже нещодавно гравцем киян став Андрій Ярмоленко.

Чим відзначився Караваєв

Олександр народився у Херсоні, але виховувався в академії Шахтаря. Втім за першу команду "гірників" Караваєв так і не зіграв ані матчу. Футболіст пограв також за Севастополь, Фенербахче та Зорю.

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У 2019 році українець перейшов у Динамо, яке заплатило Зорі 2,5 мільйона євро за даними різних ЗМІ. За цей час Караваєв провів 130 матчів за "біло-синіх", оформивши 4 голи та 14 результативних передач.

Разом із Динамо Олександр виграв чемпіонат України, а також по два Кубка та Суперкубка країни. Окрім цього, на рахунку гравця 47 матчів та два голи у складі збірної України.