Этим летом Александр Караваев мог остаться без клуба. Полузащитник Динамо долго не мог договориться о продлении контракта, истекавшего в конце сезона 2022-2023.

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Впрочем, Александру не придется искать новую команду. Официальный сайт Динамо сообщил о продлении договора с 31-летним универсальным футболистом. Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года.

Караваев чаще всего играет на правом фланге полузащиты, но нередко выступал и на позиции правого защитника. Таким образом, справа у киевлян сформировался сыгранный по сборной Украине дуэт, ведь недавно игроком киевлян стал Андрей Ярмоленко.

Чем запомнился Караваев

Александр родился в Херсоне, но воспитывался в Шахтерской академии. Впрочем, за первую команду "горняков" Караваев так и не сыграл ни матча. Футболист поиграл также за Севастополь, Фенербахче и Зарю.

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В 2019 году украинец перешел в Динамо, заплатившее Заре 2,5 миллиона евро по данным разных СМИ. За это время Караваев провел 130 матчей за "бело-синих", оформив 4 гола и 14 результативных передач.

Вместе с Динамо Александр выиграл чемпионат Украины, а также по два Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, на счету игрока 47 матчей и два гола в составе сборной Украины.