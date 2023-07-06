Столичний клуб повідомив про проведення перемовин щодо оренди арени у Румунії. Саме там збирається приймати свої домашні матчі у сезоні-2023/2024 на євроарені команда Луческу.
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Все заради покращення логістики
Як повідомлялося раніше, кияни збираються протягом першого кола базуватися в Одесі, де й проводитимуть домашні матчі УПЛ. Тому їх вибір для проведення єврокубкових матчів зупинився на рідній країні Луческу, а конкретно – на стадіоні бухарестського Рапіда. Усе це робиться для покращення логістики, на яку жалілися кияни у минулому сезоні.
Домашній стадіон Рапіда – Супербет Арена, його трибуни можуть вмістити 14 047 глядачів. Він знаходиться у 600 кілометрах від Одеси.