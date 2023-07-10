Цього літа Олександр Караваєв міг залишитись без клубу. Півзахисник Динамо довго не міг домовитись щодо продовження контракту, який спливав наприкінці сезону 2022-2023.

До теми Тривають перемовини: Динамо визначилося з пріоритетним стадіоном для прийому матчів у єврокубках

Втім Олександру не доведеться шукати нову команду. Офіційний сайт Динамо повідомив про продовження договору із 31-річним універсальним футболістом. Нова угода діятиме до літа 2025 року.

Караваєв частіше за все грає на правому фланзі півзахисту, але нерідко виступав і на позиції правого захисника. Таким чином, праворуч у киян сформувався зіграний по збірній Україні дует, адже нещодавно гравцем киян став Андрій Ярмоленко.

Чим відзначився Караваєв

Олександр народився у Херсоні, але виховувався в академії Шахтаря. Втім за першу команду "гірників" Караваєв так і не зіграв ані матчу. Футболіст пограв також за Севастополь, Фенербахче та Зорю.

Читайте також УПЛ опублікувала календар чемпіонату України на сезон 2023-2024: коли гратимуть Шахтар та Динамо

У 2019 році українець перейшов у Динамо, яке заплатило Зорі 2,5 мільйона євро за даними різних ЗМІ. За цей час Караваєв провів 130 матчів за "біло-синіх", оформивши 4 голи та 14 результативних передач.

Разом із Динамо Олександр виграв чемпіонат України, а також по два Кубка та Суперкубка країни. Окрім цього, на рахунку гравця 47 матчів та два голи у складі збірної України.