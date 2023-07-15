Сергій Рибалка офіційно став гравцем ЛНЗ. Півзахисник виявився непотрібним його попередньому колективу.
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Такі досвідчені футболісти як Сергій Рибалка завжди були потрібними колективам, які тільки-но підвищилися у класі до рівня еліти будь-якого національного чемпіонату. Черкаський ЛНЗ ж готується до дебюту в Українській Прем'єр-лізі (Черкаси вперше будуть представлені в найвищому дивізіоні України), вирішив не відходити від тенденції та запросити до свого складу іменитого гравця з багажем досвіду за спиною.
Таким чином, Сергій Рибалка, вирішив перебратися до "виробників насіння". Раніше досвідченого футболіста Олександрія виставила за двері, відсторонивши від першої команди за рік до завершення угоди (півзахисник виступав за "містян" у минулому сезоні). Сторони уклали контракт до літа 2024-го року. У черкаському клубі маститий футболіст виступатиме під 37-им номером. Раніше ЛНЗ уже встиг підсилитися лідером рівненського Вереса.
Сергій Рибалка / інстаграм ЛНЗ
Футбольний шлях півзахисника
- Сергій Рибалка розпочав свою професійну кар'єру у харківському Арсеналі, звідки згодом перебрався до Динамо. Футболіст належав киянам з 2008-го по 2018-ий рік (провів 104 матчі).
- За цей період Рибалка двічі їздив у оренду до чеського Слована Ліберець та турецького Сіваспору, в який згодом і перейшов.
- Після повернення оренди зі Слована Сергій став одним із лідерів київського колективу. Разом із Динамо Рибалка досяг останнього найвищого результату столичного клубу в Європі – 1/8 Ліги чемпіонів у сезоні 2015-2016.
- Також Рибалка, який добре виглядав в Динамо, допоміг збірній Україні вийти на Євро-2016, яке проходило у Франції, чим прикував до себе увагу європейських колективів (таких як Малага), проте до конкретики справа не дійшла.
- Через конфлікт з Сергієм Ребровим, Рибалка покинув Динамо у 2018-му році (разом із Євгеном Хачеріді та Денисом Гармашем)
- До України півзахисник повернувся у 2021, приєднавшись до Олександрії, за яку півзахисник встиг зіграти 41 матч, забити 5 голів та віддати 8 асистів.