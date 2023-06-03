Олександр Долгополов передав "привіт" із фронту захисникам російських спортсменів

Олександр Долгополов, який захищає нашу країну зі зброєю в руках, не перестає слідкувати за новинами спорту. Українця обурює поведінка людей, які захищають російських спортсменів.

Експерша ракетка України нагадав, що захисники російських спортсменів не відзначаються емпатією, коли мова йде про терор щодо українців. Але не забувають при будь-якому зручному випадку згадати про "запорєбрікових атлетів" та інших нещасних "маленьких людей", яких всі ображають.

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Подвійні стандарти – головна риса захисників російських спортсменів

Український тенісист, який бере безпосередню участь у бойових діях попередив, що попри велику кількість більш нагальних справ, люди на фронті усе бачать та запам'ятовують.

Цікаве спостереження. 95% людей, які захищають російських спортсменів або інших росіян, приписуючи їм "невинність" за мовчання, не зробили жодного твіта про біль або співчуття до терору в Україні або навіть підтримують росію. Ми бачимо вас, маленькі варвари… Привіт з фронту,

– написав Олександр.

Нагадаємо, що Долгополов, як і інший зірковий тенісист Сергій Стаховський, боронить нашу державу зі зброєю в руках та постійно підсвічує зашквари медійних людей з проросійською позицією.

Так, зокрема, від українця дісталося федерації тенісу Росії та Анастасії Гасановій, які люблять говорити про "нейтральність", але самі ж це своїми висловами спростовують.