23 лютого країна-агресор, яка поки ще має назву Російська Федерація, відзначає День захисника Вітчизни. Федерація тенісу Росії не оминула таке "свято" і привітала своїх військових, які чинять геноцид українського народу.

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Такі дії "нейтральної" федерації не пройшли поза увагою українських спортсменів. Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов звернув увагу чиновників МОК на заяву російських тенісистів.

"Міжнародний олімпійський комітет назвав теніс прикладом того, чому російських спортсменів варто допустити на Олімпіаду в Парижі у 2024 році.

Зараз Федерація тенісу Росії підтримує своїх гравців у загарбницькій війні проти України", – написав Долгополов.

Нагадаємо, що президент МОК Томас Бах, виправдовуючи допуск росіян до міжнародних змагань, навів приклад "нейтральних" російських тенісистів. Чиновники Комітету досі не знімають "рожевих" окулярів і не помічають, що Росія використовує спорт як елемент пропаганди.

Скриншоти привітань військових злочинців Федерацією тенісу Росії