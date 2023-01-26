Абсолютно огидний вчинок: жорстка реакція Долгополова на фото батька Джоковича з терористами

Зірка світового тенісу Новак Джокович постійно виступає адвокатом російських спортсменів, повторюючи мантру "спорт внє політікі". Проте його батько фотографується із забороненими символами, підтримуючи злочинців.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2023 стрясають постійні скандали. Виною всьому допуск російських тенісистів до змагань.

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Виправити ситуацію не допомагає навіть заборона на російські державні символи та їхніх посіпак. Все рівно провокатори проникають на змагання за участю тенісистів із держави-агресора і демонструть нацистські знаки.

Тримати негідників подалі від спорту

Посібниками терористів є частина сербських вболівальників, в тому числі батько експершої ракетки світу Новака Джоковича. Він не придумав нічого кращого, ніж сфотографуватись поруч із негідниками, які підтримують війну в Україні.

На ганебний вчинок Срджана Джоковича відреагував колишній український тенісист Олександр Долгополов.

Абсолютно огидно. Політику слід тримати подалі від спорту, говорили вони. Цим людям абсолютно нічого робити на тенісних турнірах, включаючи батька Джоковича, якщо вони відкрито вихваляють режим геноциду,

– написав Олександр у своєму Twitter.

Цікаво, як тепер Новак Джокович прокоментує вчинок свого батька. Адже на словах зірка світового тенісу не підтримує війну в Україні, хоча і не засуджує агресора.

Нагадаємо, що під час матчу серба Новака Джоковича з росіянином Андрєєм Рубльовим горе-вболівальник одягнув футболку з символом геноциду українців – літерою "z". Пізніше російські та сербські вболівальники влаштували справжній шабаш любителів "руського міра", які розмахували ганчірками з триколором та портретами кривавого диктатора Путіна.