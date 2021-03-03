У Росії олімпійський чемпіон Блінов замерз на смерть

У Підмосков'ї знайшли мертвим олімпійського чемпіона 1980 року по кінному спорту Олександра Блінова. Чоловік замерз на смерть через те, що не зміг дістатися до свого будинку, оскільки йшли дуже сильні снігопади.

Блінов пропав безвісти 9 лютого. Через три тижні, 2 березня, тіло 66-річного чоловіка знайшли без ознак життя неподалік від стайні в селі Андріївське.

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Чому пропав Олександр Блінов

Вранці 9 лютого Олександр повинен був поїхати на автобусі із села Андріївське до Можайська в банк оформити пенсійну картку.

Востаннє дочка Анастасія з ним розмовляла в 9:29. О 19 годині жінка спробувала зателефонувати батькові, але трубку ніхто не взяв. Наступного дня телефон уже не працював.

"Подзвонила в банк, де мені повідомили, що картку не видано, значить, тато там не був", – зазначила Анастасія, додавши, що серйозних проблем зі здоров'ям чоловік не мав.

Що відомо про Блінова

Блінов у 1980 році на Олімпійських іграх в Москві завоював "золото" в командному триборстві (кінний спорт), а також виграв срібну нагороду в особистому триборстві.