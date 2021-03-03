У Росії олімпійський чемпіон Блінов замерз на смерть
У Підмосков'ї знайшли мертвим олімпійського чемпіона 1980 року по кінному спорту Олександра Блінова. Чоловік замерз на смерть через те, що не зміг дістатися до свого будинку, оскільки йшли дуже сильні снігопади.
Джерело:ТАСС
Блінов пропав безвісти 9 лютого. Через три тижні, 2 березня, тіло 66-річного чоловіка знайшли без ознак життя неподалік від стайні в селі Андріївське.
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Чому пропав Олександр Блінов
Вранці 9 лютого Олександр повинен був поїхати на автобусі із села Андріївське до Можайська в банк оформити пенсійну картку.
Востаннє дочка Анастасія з ним розмовляла в 9:29. О 19 годині жінка спробувала зателефонувати батькові, але трубку ніхто не взяв. Наступного дня телефон уже не працював.
"Подзвонила в банк, де мені повідомили, що картку не видано, значить, тато там не був", – зазначила Анастасія, додавши, що серйозних проблем зі здоров'ям чоловік не мав.
Що відомо про Блінова
Блінов у 1980 році на Олімпійських іграх в Москві завоював "золото" в командному триборстві (кінний спорт), а також виграв срібну нагороду в особистому триборстві.
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