В Подмосковье нашли мертвым олимпийского чемпиона 1980 года по конному спорту Александра Блинова. Мужчина замерз на смерть из-за того, что не смог добраться до своего дома, поскольку шли очень сильные снегопады.

Блинов пропал без вести 9 февраля. Через три недели, 2 марта, тело 66-летнего мужчины нашли без признаков жизни неподалеку от конюшни в селе Андреевское.

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Почему пропал Александр Блинов

Утром 9 февраля Александр должен был поехать на автобусе из села Андреевское в Можайск в банк оформить пенсионную карточку.

В последний раз дочь Анастасия с ним разговаривала в 9:29. В 19 часов женщина попыталась позвонить отцу, но трубку никто не взял. На следующий день телефон уже не работал.

"Позвонила в банк, где мне сообщили, что карта не выдана, значит, папа там не был", – отметила Анастасия, добавив, что серьезных проблем со здоровьем мужчина не имел.

Что известно о Блинове

Блинов в 1980 году на Олимпийских играх в Москве завоевал "золото" в командном троеборье (конный спорт), а также выиграл серебряную награду в личном троеборье.