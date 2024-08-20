На передматчевій пресконференції Олександр Шовковський відзначив потенціал та сильні сторони команди Пепейна Лейндерса. Тренер також розповів про підготовку Динамо до гри.

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Пресконференція Олександра Шовковського

Олександр Шовковський розповів, що приємніше грати на рідному НСК "Олімпійському", тому що роль уболівальників дуже важлива. Фахівець подякував Любліну за те, що у складні часи для України, вони змогли прийняти Динамо у себе.

Наставник столичного клубу відзначив сильні сторони Зальцбурга та на що потрібно робити акцент, задля перемоги. Шовковський розповів, що його команда може зловити суперника під час виконання кутових.

Це один із шансів, які можуть бути, але гра складається із багатьох факторів, у тому числі з організації дій і в обороні, і в атаці, а також у перехідних фазах. Команда готується, ми вивчали суперника і готові завтра вийти на футбольне поле,

– заявив Шовковський.

Синоптики перед матчем у Любліні прогнозують дощ. Тренер Динамо заявив, що у команді все враховують та готуються до гри, але ніхто не може вплинути природні фактори.

Завтра, 21 серпня, о 22:00 за київським часом, відбудеться перший матч останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Друга гра запланова на 27 серпня, о 22:00 за Києвом.