Футбольний клуб Львів на офіційному сайті повідомив про зміни на тренерському містку команди. У понеділок, 20 березня, головний тренер Олег Дулуб та його помічник Олександр Грановський були звільнені зі своїх посад.

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Ще одна відставка в УПЛ

Білоруський фахівець тренував "містян" із вересня 2021 року. За цей період команда зіграла 31 матч: 9 перемог, 7 нічиїх та 15 поразок. Різниця забитих та пропущених м'ячів 29:47.

В поточному сезоні Львів займає останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. В зимове міжсезоння склад команди оновився практично на 90 відсотків. У весняній частині чемпіонату "містяни" провели три поєдинки, у яких заробили 4 очки. В останній грі Львів ледь врятувався від поразки в домашньому матчі з Кривбасом (2:2).

Очікується, що команду очолить Анатолій Безсмертний. Фахівець раніше вже тренував ФК Львів. Ще одним кандидатом на посаду головного тренера є Володимир Мазяр. Він зараз працює селекціонером "синьо-золотих левів".

Нагадаємо, що одразу по завершенню 18-го туру чемпіонату львівський Рух оголосив про відставку Леоніда Кучука. Команда теж є претендентом на виліт з УПЛ.