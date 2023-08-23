В 1/16 фіналу зіграли вісім переможців третього попереднього етапу Кубка України, а також ще вісім команд УПЛ, які мали місця в рейтингу з 9 по 16.

Детальніше Кубок України з футболу: результати жеребкування четвертого раунду

Лівий берег – Чорноморець 1:2 (ЕТ)

Голи: Якимів, 37 – Кузик, 12, Ієде, 113

Першим вихід в 1/8 фіналу Кубка України оформив одеський Чорноморець, який на виїзді обіграв Лівий берег. Правда зробити це вдалося лише в екстратаймі.

Агробізнес – Полісся 0:2

Голи: Янаков, 38, Будківський, 82

ФСК Маріуполь – Колос 2:2, 5:4 в серії пенальті

Голи: Зубков, 21, Літюк, 115 (пен) – Салабай, 29, Мілько, 105+3 (пен)

Вилучення: Чернецький, 106 (ФСК Маріуполь)

Колос став першою командою з УПЛ, яка вилетіла з Кубка України. Клуб з Ковалівки поступився ФСК Маріуполь в серії пенальті. Вирішальними стали нереалізовані удари Цурікова та Лучкевича.

Звягель – Оболонь 0:1

Гол: Черненко, 58

Нереалізований пенальті: Панчишин, 90+4 (Звягель)

Господарі поля могли уникнути поразки в основний час, але Панчишин не реалізував пенальті на четвертій доданій хвилині. Тому в наступний раунд проходить Оболонь.

Вікторія – ЛНЗ 1:0 (після першого тайму, зупинено через повітряну тривогу)

Гол: Мишенко, 13

Гірник-Спорт – Металіст 1925 0:0 (після першого тайму, зупинено через повітряну тривогу)

Епіцентр – Верес 1:3

Голи: Стень, 87 = Гайдучик, 44, Шарай, 45+1, 90+5

Скала 1911 – Рух 0:1 (після першого тайму)

Гол: Квасниця, 16

В 1/8 фіналу Кубка України виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1 – 8 за рейтингом). Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 31 серпня. Базовий день матчів – 27 вересня.