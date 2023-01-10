Тепер зіграє проти МанСіті: Зінченко допоміг Арсеналу пройти далі в Кубку Англії – відеоогляд

"Каноніри" довго не могли пробити представника третього дивізіону чемпіонату Англії. Втім після виходу українця лондонці забили тричі за 13 хвилин.

Оксфорд Юнайтед – Арсенал 0:3

Голи: Ельненні, 63, Нкетіа, 70, Нкетіа, 76.

Завершились всі матчі 1/32 фіналу Кубка Англії. В останній зустрічі цієї стадії грав чинний лідер АПЛ Арсенал, який протистояв на виїзді Оксфорд Юнайтед з третього дивізіону, пише 24 канал.

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Мікель Артета вирішив застосувати деяку ротацію на цю гру. Українець Олександр Зінченко розпочав поєдинок з лави запасних, поступившись місцем в основі Кірану Тірні.

У першій половині матчу фаворити ніяк не могли пробити оборону суперника і навіть важко створювали моменти. Втім вихід Олександра поживив гру, що дозволило лондонцям здобути перемогу.

Напряму українець не долучився до жодного з трьох голів. Але вже за дві хвилини після появи нашого гравця Арсенал відкрив рахунок, коли Ельненні замкнув навіс від Вієйри.

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Після цього ще і Едді Нкетіа оформив дубль, що дозволило "канонірам" прослідувати в 1/16 фіналу. Там Зінченко зі своєю командою зустрінеться з колишнім клубом – Манчестер Сіті, який в неділю розгромив Челсі.

До слова, Арсенал грав матч проти Оксфорда у чисто білих футболках без червоного кольору. Це рішення було прийнято заради акції проти ножового насильства у Великій Британії.

Відеоогляд матчу Оксфорд Юнайтед – Арсенал: