Оксфорд Юнайтед – Арсенал 0:3

Голы: Эльненни, 63, Нкетиа, 70, Нкетиа, 76.

Завершились все матчи 1/32 финала Кубка Англии. В последней встрече этой стадии играл действующий лидер АПЛ Арсенал, противостоявший на выезде Оксфорд Юнайтед из третьего дивизиона, пишет 24 канал.

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Микель Артета решил применить кое-какую ротацию на эту игру. Украинец Александр Зинченко начал поединок со скамейки запасных, уступив место у основанию Кирана Тирни.

В первой половине матча фавориты никак не могли пробить оборону соперника и даже тяжело создавали моменты. Впрочем, выход Александра поживил игру, что позволило лондонцам одержать победу.

Напрямую украинец не присоединился ни к одному из трех голов. Но уже через две минуты после появления нашего игрока Арсенал открыл счет, когда Эльненни запер навес от Виейры.

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После этого еще и Эдди Нкетиа оформил дубль, что позволило "канонирам" последовать в 1/16 финала. Там Зинченко со своей командой встретится с бывшим клубом – Манчестер Сити, разгромившим Челси в воскресенье.

Арсенал играл матч против Оксфорда в чисто белых футболках без красного цвета. Это решение было принято ради акции против ножевого насилия в Великобритании.

Видеообзор матча Оксфорд Юнайтед – Арсенал: