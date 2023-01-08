Манчестер Сіті – Челсі 4:0

Голи: Марез, 23, Альварес, 30 (пен.), Фоден, 38, Марез, 85 (пен.)

В Кубку Англії завершилися майже всі матчі 1/32 фіналу. На неділю був винесений і центральний поєдинок цієї стадії, у якому Манчестер Сіті приймав Челсі, пише 24 канал.

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Три дні тому ці команди зустрічались в рамках АПЛ і тоді манкуніанці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Мареза. Цього разу у підопічних Гвардіоли вийшло виграти у Поттера більш впевнено.

Челсі на дні

Обидва тренери застосували деяку ротацію, давши шанс найближчим резервістам. Героєм же зустрічі знову став Ріяд Марез, який записав на свій рахунок дубль.

Спочатку алжирцю вдався шикарний штрафний удар в середині першого тайму, коли він вразив "дев'ятку" воріт Кепи. А під завісу матчу Марез реалізував пенальті за порушення у своєму майданчику Кулібалі.

Між цими м'ячами Сіті забив ще двічі, вирішивши питання проходу далі ще до перерви. Альварес реалізував пенальті, а Фоден точно замкнув простріл від Вокера. У Челсі ж майже не було шансів відігратися – лише один удар у ствір ворот.

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Лондонці продовжують свою жахливу серію, вигравши лише один з останніх 7-ми матчів. Манчестер Сіті ж виходить в 1/16 фіналу, де має змогу зіграти з Арсеналом. У понеділок, 9 січня, підопічні Артети зіграють проти Оксфорда.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Челсі:

Сенсаційний виліт Астон Вілли

Окрім матчу в Манчестері, в неділю відбулись ще сім поєдинків 1/32 фіналу. Грали в основному представники нижчих дивізіонів, а два клуби АПЛ зіграли не дуже вдало.

Лідс не зміг переграти Кардіфф і тепер буде змушений провести перегравання. А Астон Вілла впевнено вела матч зі Стівенейджем до мінімальної перемоги, але суперник забив двічі після 88-ої хвилини та пройшов далі.

Результати 1/32 фіналу Кубка Англії:

Манчестер Юнайтед – Евертон 3:1

– Евертон 3:1 Тоттенхем – Портсмут 1:0

– Портсмут Редінг – Вотфорд 2:0

– Вотфорд Престон – Хаддерсфілд 3:1

– Хаддерсфілд Крістал Пелас – Саутгемптон 1:2

Гіллінгем – Лестер 0:1

Шрусбері – Сандерленд 1:2

Халл Сіті – Фулхем 0:2

Флітвуд – КПР 2:1

– КПР Мілволл – Шеффілд Юнайтед 0:2

Мідлсбро – Брайтон 1:5

Іпсвіч – Ротерхем 4:1

– Ротерхем Борнмут – Бернлі 2:4

Блекпул – Ноттінгем Форест 4:1

– Ноттінгем Форест Ковентрі – Рексхем 3:4

Грімсбі – Бертон 1:0

– Бертон Брентфорд – Вест Хем 0:1

Шеффілд Венсдей – Ньюкасл 2:1

– Ньюкасл Дербі – Барнслі 3:0

– Барнслі Норвіч – Блекберн 0:1

Стокпорт – Волсолл 1:2

Хартлпул – Сток Сіті 0:3

Астон Вілла – Стівенейдж 1:2

Манчестер Сіті – Челсі 4:0

– Челсі Лутон – Віган 1:1

Борхем Вуд – Аккрінгтон 1:1

Честерфілд – Вест Бромвіч 3:3

Ліверпуль – Вулверхемптон 2:2

Брістоль Сіті – Свонсі 1:1

Кардіфф – Лідс 2:2

Оксфорд Юнайтед – Арсенал

Форест Грін – Бірмінгем

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Хто зіграє в наступному раунді

На клуби, які зіграли свої матчі внічию, очікує перегравання на полях команд, які грали в гостях. Ці ігри відбудуться 17 січня. Матчі 1/16 фіналу призначені на 28 січня, там між собою зустрінуться наступні пари: